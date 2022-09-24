اللورد البريطاني..سلوفينيا وآخرون..لعمامرة يواصل لقاءاته الدولية

تتواصل لقاءات وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في نيويورك، مع العديد من نظرائه. وهذا على هامش أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستقبل الوزير لعمامرة، من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الرئيس عبد المجيد تبون. وأخيه الرئيس أومارو سيسوكو امبالو الذي يرأس حالياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

كما اجتمع، الوزير لعمامرة، مع الفريق رفيع المستوى حول الأمن والتنمية في الساحل بقيادة الرئيس السابق لجمهورية النيجر، محمدو إيسوفو. وتركزت المحادثات حول التحديات السياسية والأمنية والتنموية في منطقة الساحل والصحراء وآفاق معالجتها.

واستقبل رمطان لعمامرة، نائب وزير خارجية جمهورية موزمبيق، مانويل جونكالفيس. وارتكزت المحادثات حول العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجهها دول القارة في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف. وكذا آفاق تعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد.

وتحادث الوزير لعمامرة وزير الدولة البريطاني اللورد طارق محمود أحمد، حيث تناقش معه حول آفاق تعزيز الشراكة الثنائية. والتنسيق حول أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية، لاسيما تلك المتعلقة بالسلم والأمن.

كما أجرى وزير الشؤون الخارجية، محادثات مع نظيرته السلوفينية، تانيا فايون، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق السياسي بين البلدين. وقد تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقية حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللجنة الحكومية المشتركة.

مستجدات القارة السمراء والشرق الأوسط في صلب لقاءات لعمامرة

وتحادث رجل الديبلوماسية الجزائرية، لعمامرة مع نظيرته من مملكة بلجيكا، حاجة لحبيب. حيث تناولت مواضيع عدة متعلقة بالشراكة الثنائية بين البلدين والتوترات الراهنة على الساحة الدولية. فضلا عن مستجدات الأوضاع في منطقتي شمال افريقيا والشرق الأوسط.

كما جرت محادثات ثنائية بين الوزير لعمامرة ونظيره من زيمبابوي، فريديريك شافا. حيث اتفق خلالها الطرفان على تكثيف التواصل على مختلف المستويات لتنمية البعد الاقتصادي للعلاقات التاريخية بين البلدين. مع مواصلة الجهود لتعزيز سنة التشاور والتنسيق وتبادل الدعم في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وكان لوزير الخارجية لقاء ثنائي نظيره البرتغالي، جواو جوميز كرافينيو، تركز حول التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. وأهمية تثمين الإرث التاريخي المشترك بين البلدين لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية. إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية وانعكاساتها على القارة الإفريقية.

كما تحادث الوزير لعمامرة مع نظيره من مملكة هولندا، فوبكه هويكسترا، حول آفاق تعزيز الشراكة بين البلدين. وهذا خدمة لأجندة السلم والأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضية الفلسطينية وجهود الجزائر لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.