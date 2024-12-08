الليرة السورية تنهار بعد سقوط النظام

شهدت الليرة السورية إنهيارا حادا غير مسبوق، بعد انتشار مشاهد من دمشق تؤكد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وهوت قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي بنسبة 42 بالمائة في تداولات مدينة دمشق لتصل إلى قاع غير مسبوق. حيث يساوي الدولار الواحد 22 ألف ليرة سورية الآن.

وحسب موقع سورية اليوم لتداول العملات، وفي مدينة حلب وصل الدولار إلى 36 ألف ليرة بهبوط نسبته 64 بالمائة. وهذا الانخفاض الحاد يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، وسينعكس بشكل كبير على حياة المواطنين.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين قاموا بإسقاط تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق. بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور