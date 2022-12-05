الليغا الايطالية تحتفل بعيد ميلاد غزال

هنّأت الليغا الايطالية الدولي الجزائري الأسبق عبد القادر غزال بعيد ميلاده الـ 38 الذي يصادف اليوم 5 ديسمبر.

و قالت الهيئة الكروية الايطالية في تغريدة لها على حسابها على “الفايسبوك” اليوم الإثنين :”عيد ميلاد سعيد للجزائري عبد القادر غزال”.

كما وضعت صورة اللاعب الجزائري الذي لعب لسنوات في الدوري الايطالي. و دافع على عدد من الأندية الايطالية ابرزها بارما، نادي كومو، باري،و لاتينا كالتشيو.

ويملك عبدالقادر غزال أصول من ولاية تلمسان، كما ولد في فرنسا، وهو شقيق مهاجم الخضر رشيد غزال.

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