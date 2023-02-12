الليغ1 الفرنسية تهنئ ديلور
بقلم كريم تيغرمت
تلقى الدولي الجزائري أندي ديلور، تهاني الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بمناسبة مشاركته في مباراة اليوم لناديه نانت، في مواجهة لويريان.
وكشفت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن بلوغ ديلور مباراته رقم 250 في الليغ1.
كما أرفقت الرابطة الفرنسية، هذه التغريدة، بصورة لديلور، بأقمصة مختلف الأندية التي حمل ألوانها في الليغ1.
يذكر أن أندي ديلور، يشارك أساسيا، رفقة ناديه نانت، في مواجهة لوريان، برسم الجولة الـ23، من الليغ1.
𝐃𝐞𝐥𝐮𝐱𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐨𝐫𝐭 🫡@AndyDelort9 🇩🇿 is playing his 250th #Ligue1UberEats game today at #FCNFCL 👏 pic.twitter.com/0f5QeW90vb
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 12, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/Cahde