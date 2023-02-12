الليغ1 الفرنسية تهنئ ديلور

تلقى الدولي الجزائري أندي ديلور، تهاني الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بمناسبة مشاركته في مباراة اليوم لناديه نانت، في مواجهة لويريان.

وكشفت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن بلوغ ديلور مباراته رقم 250 في الليغ1.

كما أرفقت الرابطة الفرنسية، هذه التغريدة، بصورة لديلور، بأقمصة مختلف الأندية التي حمل ألوانها في الليغ1.

يذكر أن أندي ديلور، يشارك أساسيا، رفقة ناديه نانت، في مواجهة لوريان، برسم الجولة الـ23، من الليغ1.