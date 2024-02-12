“الليغ1” تشيد ببن رحمة في أول ظهور له مع ليون

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، بالمستويات الكبيرة التي أظهرها لاعب الخضر، سعيد بن رحمة، في أول ظهور له بألوان ناديه أولمبيك ليون، الذي التحق به في الميركاتو الشتوي الماضي.

وشارك بن رحمة، أساسيا في انتصار “لوال” أمس الأحد، أمام مونبولييه بثنائية لهدف، ضمن الجولة الـ 21 من “الليغ1″، قبل أن يغادر في الدقيقة الـ 57.

ونشر حساب “الليغ1” في نسخته الانجليزية، على منصة “إكس”، إحصائيات بن رحمة في مواجهة مونبولييه. مبرزا بأن ظهور نجم الخضر لم يكن سيئا.

كما أوضح بأن اللاعب القادم من وست هام الانجليزي، سدد على المرمى في 3 مناسبات. إلى جانب تقديمه 3 تمريرات مفتاحية، و4 عرضيات صحيحة.