اللّواء أحسن مساهل يشرف على تخرج الدفعات بالمدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات

أشرف اللّواء أحسن مساهل، رئيس أركان القوات البرية، بالمدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات على مراسم الاختتام الرسمي للسنة الدراسية 2019-2020.

الدفعات الجديدة، تشرفت بحمل اسم الشهيد البطل ”رزوق بشير”.

وعرف الحفل تخرج الدفعة 56 لدورة إتقان الضباط، الدفعة 28 لدورة تطبيق الضباط؛ الدفعة 32 لتربص الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية؛ الدفعة 51 لتربص الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى؛ الدفعة 12 لتربص الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى مكونين؛ الدفعة 29 لنيل الشهادة المهنية العسكرية درجة ثانية.

وفي ختام الحفل، طاف اللّواء رئيس أركان القوات البرية بالمجمع البيداغوجي ليتم في الختام تكريم عائلة الشهيد ”رزوق بشير”.