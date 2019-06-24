اللّواء صواب مفتاح يُشرف على حفل تخرج سبعة دفعات بالمدرسة التطبيقية للنقل والمرور لتلمسان

تخرّج اليوم الإثنين، سبعة دفعات من المدرسة التطبيقية للنقل والمرور، في ولاية تلمسان، بالناحية العسكرية الثانية.

وحسبما أّكّد بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن حفل التّخرج الذي أشرف علية قائد الناحية العسكرية الثانية،

اللّواء صواب مفتاح، وشهد حضور السلطات المدنية والعسكرية يتعلق الأمر بالدفعة الـ55 لدورة الإتقان والدفعة الـ 24 لدورة التطبيق.

والدفعة الـ32 لدورة الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية والدفعة الأولى للأهلية العسكرية درجة ثانية تخصص “مكونين” والدفعة الـ64 للأهلية العسكرية المهنية درجة أولى.

إلى جانب الدفعة العاشرة للأهلية العسكرية المهنية درجة أولى تخصص “تكوين مكونين” والدفعة الـ36 للشهادة العسكرية المهنية درجة أولى.

وألقى العقيد جمال طويل قائد المدرسة، كلمة أبرز فيها بالمناسبة أهمية محاور التكوين الكبرى التي توفرها

هذه المؤسسة فضلا عن المعارف العلمية والعسكرية التي يكتسبها المتربصون تحت إشراف فريق تكوين مؤهل.

وأكد ذات المسئول أن نوعية هذا التكوين سيسمح للمتخرجين بأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه للدفاع عن سيادة وأمن واستقرار البلاد.

واختتم حفل التخرج بتقديم استعراضات من طرف الدفعات المتخرجة فضلا عن تكريم عائلة الشهيد صخري لخضر من طرف اللواء صواب مفتاح وقائد المدرسة.