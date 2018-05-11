اللّواء هامل: قروض بقيمة 580 مليار سنتيم للشرطة لتسديد سكنات عدل

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اللّواء هامل: قروض بقيمة 580 مليار سنتيم للشرطة لتسديد سكنات عدل
بقلم أحمد مراح

أشرف اللّواء، عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، على تسليم المفاتيح لـ 250 شرطي استفادوا من سكنات في صيغة البيع بالإيجار.

وهذا بكل من ولايتي عنابة وخنشلة، منهم متقاعدون من السلك وهذا في ختام زيارة قادته لشرق البلاد.

أين تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 580 مليار سنتيم كقروض لنحو 36 ألف موظف في سلك الأمن لتسديد الإكتتاب في صيغة عدل.

وشدد اللواء، عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، على أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على التكفل الأمثل بمستخدميها.

وخلال زيارة قادته لولاية عنابة قال اللواء هامل، أنه يولي اهتماما كبيرا لتحسين الوضعية المهنية والإجتماعية لعناصر الشرطة.

وهذا من خلال جانب التكوين وتوفير العتاد والتكفل الصحي وتحسين الظروف العائلية، خاصة الشق المتعلق بالسكنات الوظيفية.

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