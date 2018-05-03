اللّواء هامل: مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة هي من أولويات الأفريبول

قال اللّواء عبد الغني هامل، أنه تم وضع مخطط من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة وهو من أولويات الأفريبول.

وأضاف اللّواء خلال زيارة رئيس الأنتربول لمركز القيادة للسيطرة والأمن الوطني، أنّ آلية الأفريبول ترتكز على محاربة الجريمة.

المنظمة منها والسيبرالية، مشيدا بخصال الشرطة الجزائرية التي تتحلى بالإحترافية وتسهر على فرض الأمن والسكينة.

مفيدا بأنه تم تطوير جهاز الشرطة الجزائرية من خلال تجاربها وعلاقاتها لمواجهة التحديات والجريمة المنظمة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن مكتب الأفريبول هو همزة وصل بين الشرطة الإفريقية والجزائرية