المأساة تتواصل.. المؤثرة المصرية سارة تفقد بصرها نهائيا

كشف الحساب الرسمي للمؤثرة المصرية سارة محمد، بانستغرام، عن فقدانها البصر بشكل نهائي بعد تعرضها لحادث إطلاق نار الشهر الماضي.

وكُتب في ستوري حسابها على انستغرام: “سارة فقدت أخر أمل كانت متمسكة به.. للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه”.

وعرفت قصة سارة المؤثرة تعاطفا من جميع أنحاء الوطن العربي، كما دعمها النجوم العرب.

وتعرضت سارة وهي مؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي تملك حوالي نصف مليون متابع على انستغرام، لحادث أثناء سيرها بالسيارة برفقة خطيبها.

حيث هجم عليهما مجموعة من قطاع الطرق، الذين أطلقوا عليهما الرصاص. فتهشم زجاج السيارة وتناثرت أجزاؤه بوجهها مما تسبب في فقدانها البصر.

وأصيبت سارة بنزيف في المخ نتيجة الهجوم، وأشار تقرير الأطباء إلى أنه تم استخراج الزجاج من عيونها لكنهم لم يستطيعوا إزالة شظايا الخرطوش بعينها.

وخرجت سارة والتي تبلغ من العمر 21 عاما، من المستشفى بـ 70 غرزة في رأسها. والمؤلم في الحكاية، أن خطيبها تخلى عنها بعد حادث فقدان البصر.