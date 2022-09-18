المأساة تتواصل.. وفاة رضيع إثر سقوطه ببئر في غرداية

توفي طفل يبلغ من العمر سنتين ونصف، إثر سقوطه في بئر تقليدي جاف عمقه 25 مترا، ببلدية سبسب في غرداية.

هذا وفور ورود البلاغ تنقلت مصالح الحماية المدنية إلى موقع الحادث. وقامت باستخراج جثة الطفل.

فيما فتحت مصالح الدرك تحقيق معمق في الحادث الأليم.

وتتواصل حوادث السقوط بالآبار، والتي تتسبب في وفاة العديد من الأشخاص خاصة في القرى والمناطق المعزولة.

ووجب الإنتباه لهكذا حوادث، وتغطية الآبار القريبة من المواقع السكنية بإحكام، حتى لا تتكرر هكذا حوادث مؤلمة.