المؤبد غيابيا لمتهم حاول حرق منزل جاره في بوسعادة

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء المسيلة، مؤخرا، متهما بالسجن المؤبد غيابيا عن جناية وضع النار عمدا في مبنى مسكون.

وهي القضية التي عالجتها مصالح أمن دائرة بوسعادة شهر مارس 2015، عقب تلقيها اتصالا هاتفيا من الضحية يبلغ عن تعرض منزله لمحاولة الحرق من قبل المتهم في قضية الحال والمتواجد في حالة فرار.

وفي جلسة المحاكمة، أكد الضحية أنه يوم الوقائع كان في مكان عمله قبل أن يتصل به ابنه يبلغه بأن أخاه أخبره عن محاولة المتهم في قضية الحال والمتمثلة في إضرام النار في المنزل العائلي برميه لقارورة «المولوتوف».

من جهته، الضحية الثاني أكد أنه يوم الوقائع كان في مكان العمل قبل أن يتصل به أخوه ليبلغه بالواقعة، وأنه شاهد المتهم في قضية الحال. الضحية الثالث والذي كان حاضرا في الواقعة.

حيث أكد أنه شاهد المتهم بالصدفة وهو يقوم برمي شيء لم يتبينه بعد أن قام بإشعال النار فيه ورميه في فناء المنزل، قبل أن يسمع انفجارا لتشتعل النيران، وحمد الله أن شقيقته المعاقة لم تكن موجودة هناك، وهي التي كانت تقضي جل وقتها في فناء المنزل.

كما ذكرت رئيس المحكمة الشاهد بتصريحات المتهم عند سماعه لدى الضبطية القضائية قوله، وأنه فعلا قام بالفعل حتى يتركوه في حاله، فرد الضحية بأن المتهم كان في مرات عديدة يقوم بمحاولة سرقة جيرانه من الحي بالتسلق، وكنا في كل مرة نصرخ عليه.

من جهته ممثل الحق العام التمس السجن المؤبد في حق المتهم، ليكون المنطوق سالف الذكر.