المؤبد في حق المتهمين بإختطاف الرضيع ليث كاوة بقسنطينة  

أيدت مساء اليوم الأحد، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء قسنطينة الحكم ب”السجن المؤبد ” في حق المتهمين في قضية اختطاف الرضيع ليث محفوظ كاوة.

وجاء هذا الحكم تأييدا للحكم الأولي الصادر بتاريخ الفاتح فيفري المنصرم في حق المتهمين “س.ن” و “م.ق” و “م.ب”، في قضية اختطاف الرضيع ليث.

وهذا من قسم الرضع بمصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس في سنة 2014.

كما صدر أيضا حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق القابلة “ن.ص” العاملة بمصلحة التوليد بذات المؤسسة الصحية.

والتي غابت عن مجريات المحاكمة مع الأمر بإلقاء القبض عليها فيما تم تأييد حكم البراءة في حق القابلة “أ.ل” من التهم المنسوبة إليها.

وتأتي هذه المحاكمة عقب استئناف كل من الطرف المدني والمتهمين المدانين وكذلك النائب العام في الحكم الأولي الصادر شهر فيفيري الماضي.

والتي تمثلت في السجن المؤبد لثلاثة أشخاص وتبرئة قابلتين.

وحسب قرار الإحالة الذي تمت قراءته في بداية مجريات هذه المحاكمة، فقد تمت متابعة المتهم الأول “س.ن” و هو زوج المتهمة “ز.ب” التي عثر على الرضيع بمنزلها بتمالوس سكيكدة.

والتي توفيت السنة المنصرمة بعد ثلاث سنوات من إيداعها الحبس المؤقت عن تهم “تكوين جمعية أشرار وخطف قاصر وجنح حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.

وكذا المشاركة في التزوير واستعمال المزور و حيازة أفلام مخلة بالحياء و منح مزية بشكل مباشر للقيام بأداء عمل.

في حين توبع المتهم الثاني “م.ق” عن جناية “تكوين جمعية أشرار وخطف قاصر وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا ومنح مزية غير مستحقة”.

بينما وجهت للمتهم الثالث “م.ب” تهمة “تكوين جمعية أشرار والمشاركة في خطف قاصر وجنحتي المشاركة في التزوير واستعمال المزور ومنح و قبول مزية غير مستحقة.

وخلال مرافعته شدد النائب العام على خطورة الفعل المرتكب من طرف المتهمين والتمس عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين الثلاثة و3 سنوات لكل من “ن.ص” و “أ.ل”.

والجدير بالذكر أن حيثيات هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي و حتى الوطني تعود إلى تاريخ ال27 ماي 2014 .

أين تعرض الطفل ليث محفوظ كاوة للاختطاف من طرف مجهولين من قسم الرضع بمصلحة التوليد للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة.