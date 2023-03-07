المؤبد في حق 3 متهمين بجناية المضاربة غير المشروعة

أصدرت محكمة الجنايات الإبتدائية بمجلس قضاء الجزائر، حكما جنائيا قضت بموجبه عقوبة السجن المؤيد في حق 3 متهمين بعد إدانتهم بجناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتهريب على درجة من الخطورة ضد الإقتصاد الوطني.

وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، فقد صدرت أيضا عقوبة 07 سنوات سجنا على متهمين إثنين لنفس التهمة وبراءة متهمين إثنين من التهم المنسوبة إليهما .

وتتعلق وقائع القضية بمواد غذائية أساسية موجهة للتهريب عبر الحدود البرية للبلاد.

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