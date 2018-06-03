المؤبد لإرهابية فرنسية من أصول جزائرية بالعراق

أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن المؤبد على ميلينا حسن بوغدير، الفرنسية من أصل جزائري، بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم “داعش”.

وصدر الحكم بحق بوغدير بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تصل عقوبته حتى الإعدام بعد جلسة محاكمة سابقة في فيفري الماضي.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق أن “بوغدير إرهابية من داعش قاتلت ضد العراق، لذلك يجب أن تحاكم في هذا البلد”.

ولدت بوغدير عام 1990، ولديها 4 أطفال، وقد تم ترحيل 3 منهم إلى فرنسا، فيما لا تزال الأخيرة معها بالسجن.

وقد أنكرت بوغدير اعتناقها أفكار “داعش”، وقالت إن “ما يجري لها هو حال الكثيرات من الزوجات الداعشيات”.