المؤبد لإرهابي بتنظيم «القاعدة» شارك في قتل شرطيين في واسيف بتيزي وزو

تم توقيفه خلال محاولته الالتحاق بمعاقل الإرهاب في تونس

نطق رئيس هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية للقطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء قسنطينة، زوال أمس الثلاثاء، بإدانة المتهم «ب.ع.ل» البالغ من العمر 41 سنة بالسجن المؤبد في جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة وذخائر وتسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية.

فيما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة الإعدام للمتورط في هذه الأفعالو التي تعود حيثياتها إلى تاريخ 5 فيفري 2016، أين قامت فرقة للجيش الوطني الشعبي بقرية الصفصافة ببلدية عين قشرة في سكيكدة بتسليم شخص مشبوه إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في عين قشرة.

ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.ع. ل« الذي صرح أنه إرهابي مبحوث عنه قدم من غابة «سيدي علي بوناب» بتيزي وزو باتجاه الناحية الشرقية بغرض التوجه إلى تونس من أجل القتال هناك، نظرا للحصار المضروب على الجماعات الإرهابية في الجزائر.

وكان من جملة ما اعترف به الإرهابي خلال استجوابه من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني، أنه التحق بالجماعات الإرهابية بتاريخ 16 أفريل 2009، واتخذ من جبال «سيدي علي بوناب» مركزا له ضمن سرية «النور» التي يقودها الأمير «حسان العاصمي»، وأكد أنه شارك، سنة 2012، في العملية الإرهابية التي استهدفت مقرا للشرطة القضائية ببلدية واسيف بتيزي وزو، والتي خلفت استشهاد عنصري شرطة تابعين للشرطة القضائية بأمن معسكر.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي بسماع المشتبه فيه «ب.ع.ل» على محضر رسمي من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني، قدّم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة تمالوس الابتدائية بتاريخ 16 فيفري 2016، الذي وجه الاتهام للمتهم «ب.ع.ل».

وحرر طلب افتتاحي وإحالته إلى قاضي التحقيق الذي أصدر بتاريخ، 9 مارس 2016، أمرا بالتخلي عن البحث في القضية تحت رقم 0002/16 لفائدة قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة.

حيث اعترف المتهم خلال التحقيق القضائي بانخراطه في سرية «النور» التابعة للتنظيم الإرهابي «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» تحت إمرة الإرهابي، عبد المالك درودكال، المكنى «أبو مصعب» والقيام بالعديد من العمليات الإرهابية والسرقة، وحيازته على هاتف نقال يحتوي على تسجيلات تحريضية تشيد بالاعتداءات الإرهابية.