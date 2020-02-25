المؤبد لثلاثيني قتل شابا خلال زفاف صديقه بتيارت

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، شخصا بالحبس المؤبد تورط في جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرين من العمر.

وقائع الجريمة تعود إلى 2 فيفري 2019، حيث كان الضحية مدعو في حفل زفاف صديقه بمسكن وسط بلدية فرندة.

وفي حدود الساعة 11 ليلا قام الضحية رفقة عدد من أصدقائه للرقص في ساحة المسكن، باغته الجاني البالغ من العمر 36 سنة الذي كان يترصده ووجه له طعنة على مستوى الظهر اسقطته أرضا.

ليتم نقله إلى مستشفى “ابن سينا” حيث تلقى العلاج وغادره متجها نحو مسكنه غير أنه شعر بالآم حادة ليعاد نقله إلى المستشفى مرة أخرى قبل أن ينقل إلى مستشفى يوسف دمرجي بتيارت.

ليلفظ الضحية أنفاسه لخطورة الإصابة وتزامن ذلك مع توقيف المتهم من طرف عناصر الشرطة وتبين أنه مسبوق قضائيا ومتورط في عدة جرائم وأحيل ملف القضية إلى الجنايات التي قضت بإدانته بالمؤبد .