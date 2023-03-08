المؤبد لشخصين لجناية المضاربة غير المشروعة والتهريب المهدد للاقتصاد الوطني

قضت محكمة الجنايات الابتدائية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حكــما جنائيا قضت بموجـــــبه بعقوبة السجن المؤبد في حق متهمين إثنين. بعد إدانتهــــما بجناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة. والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني. واستعمال مركبة طبقا للمادتين 13 و 15 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة و المادة 15 من قانون مكافحة التهريب.

كما قضت بعقوبة عشر 10 سنوات سجنا على أربــــعة متهمـــين لنفس التهمة، وبـبــراءة ثلاثة من التهـم المنســوبـــة إليهم.

وتتعلق وقائع القضية بضبط شاحنة محملة بمواد غذائية أساسية موجهة للتهريب عبر الحدود البرية للبلاد.

للعلم فإن قـــانون مكافحـــة المضــــاربة غير المشروعة رقـم 21- 15 الصادر في 28 ديسمـــبر2012. ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجــن. والسجن المـــؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطــــار جماعــــة إجرامية منظمـــة.