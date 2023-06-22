المؤبد لشرطي قتل شخصين وأصاب آخرين بسلاحه في باب الوادي

سلطت محكمه الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ليلة الخميس عقوبة السجن المؤبد في حق عون شرطة، المتهم الموقوف المسمى “ص. ف” دلاقترافه جريمة قتل فظيعة حي باب الوادي. والتي راح ضحيتها 4 أشخاص، اثنين منهما لقيا مصرعهما بعين المكان.

فيما نجت ضحيتين إثنتين من الموت بأعجوبة ويتعلق الامر بجار المتهم المدعو ” ع.م” وصديقته ” ب.ن.ه”.

كما تم متابعة المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار. ومحاولة القتل العمدي، وجنحة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي والبيع.

في حين، جاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم عن نفس التهم.

وحسب مجريات المحاكمة فان التحقيق في الجريمة انطلق بتاريخ 16 ديسمبر 2021. بعد تنقل رجال الشرطة القضائية، إلى شارع ” فرونكلين باب الوادي، تم معاينة جثتين من جنس ذكر ممدتين وسط بركة من الدماء. الاولى مصابة بجروح بواسطة عيارات نارية على مستوى الكتف و الصدر والبطن، تم تحديد هويتها. ويتعلق الأمر بالمدعو ” ب.ه”، أما الجثة الثانية مصابة بجروح على مستوى الأنف من الجهة اليسرى تعود للمدعو” غ.ه. س ” المكنى” سعيد جيطانا”.

كما تم معاينة ضحيتين أخريتين جريحتين تم نقلهما الى مستشفى ” لمين دباغين” بباب الوادي، جراء اصابتهما بجروح ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” ع.م”،” المصاب على مستوى ركبة الرجل اليسرى، والمسماة ” و.ع.ن.ه” التي أصيبت هي الاخرى بطلقة على مستوى قدم الرجل اليسرى.

وعند فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، اعترف الجاني باطلاقه النار على ضحاياه، بعد مشادات لسانية مع جاره الذي يقطن بالعمارة المدعو ” ع.م” الذي كان برفقة 3 أشخاص من بينهم فتاة..

مضيفا المتهم أن الضحية زاد في حدة الكلام فقام باسناد ظهره الى الحائط، ثم أخرج سلاحه الفردي من نوع ” بريطا “، ووجهه نحوهما بغرض تخويفهما.

وفي الجلسة اعترف المتهم بأنه يتعاطى المخدرات حد الإدمان، وخلال اقترافه الجريمة، كان تحت تأثيرها، كما أنه لم تكن نيته قتل ضحيتيه.