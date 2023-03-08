المؤبد لـ “فرحات مهني” وأحكام بين البراءة و6 سنوات سجنا لأعضاء من حركة “ماك”

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أمسية الثلاثاء عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد و البراءة في حق أعضاء من المنظمة الإرهابية “الماك”. حيث تم إدانة الذراع الايمن ل” فرحات مهني” المتهم الموقوف ” آيت شبيب بوعزيز”، بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج.

كما تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا ضد في حق المتهم الموقوف ” أحمد سعيد فريد” بالاضافة الى عامين سجنا نافذا في حق رئيسة المؤتمر الأمازيغي العالمي المتهمة الموقوفة” نايت سيد قميرة ، في حين برأت المحكمة المتهم غير الموقوف “امنداس اسماعيل”. وقضت ذات الهيئة القضائية بادانة 4 متهمين فارين غيابيا، يتقدمهم زعيم الحركة ” فرحات مهني” بالسجن المؤبد.

وجاء منطوق الحكم بعدما تم متابعة المتهمين بجنايات تتعلق المساس بوحدة التراب الوطني و جناية إدارة وتنظيم حركة التمرد، جناية المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات، جناية إنشاء وتنظيم وتسيير والمشاركة في جماعة منظمة غرضها القيام بأفعال إرهابية.

قضية أخرى يتابع فيها مهني

وتوبع فرحات مهني، في قضية أخرى والتي جاءت عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. على شكل بث مباشر من طرف شخص يتهم النظام بافتعال الحرائق في منطقة القبائل عن طريق رمي كبسولات برتقالية اللون تقذفها طائرات مروحية.

كما كللت التحريات ان الصفحة التي ظهر فيها البث المباشر مسيرة من الخارج من طرف منظمة إرهابية ” ماك”. المسيرة من طرف ” فرحات مهني ” رفقة 21 شخصا منهم واحد يقطن بالجزائر بغرض اثارة الفتنة والمساس بالوحدة الوطنية. وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي.

في حين، يستخلص من ملف التحري انه بتاريخ 19 أوت 2021 تم اكتشاف تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة taqvaylit.tv تضمن مزاعم حول وجود ادلة دامغة تتهم النظام الجزائر بافتعال الحرائق بمنطقة القبائل. اذ وبعد تحميل الفيديو من الصفحة تبين وجود ثلاث أشخاص يروجون لفكرة أن طائرات الهيليكوبتر المكلفة بمتابعة تطور الحرائق. والعمل على اخمادها هي من تقوم باشعال النار في الغابات. عن طريق رمي كبسولات الكترونية بها بارود يعمل على اشتعال النيران.

كما تبين أن الصفحة يسيرها 22 شخص 17 من فرنسا و3 من كندا و1 من سويسرا و1 من الجزائر. اذ تبين أن مصور الفيديو كان على متن سيارة نفعية من صنف ” رونو ماستر” ملك للمسمى ” ش.نبيل” يقطن بمدينة رغاية.

في حين، كللت التحريات ان الصفحة التي ظهر فيها البث المباشر مسيرة من الخارج من طرف منظمة إرهابية ” ماك”. المسيرة من طرف ” فرحات مهني ” رفقة 21 شخصا منهم واحد يقطن بالجزائر بغرض اثارة الفتنة. والمساس بالوحدة الوطنية. وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي.

يستخلص من ملف التحري انه بتاريخ 19 أوت 2021 تم اكتشاف تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. على صفحة taqvaylit.tv. تضمن مزاعم حول وجود ادلة دامغة تتهم النظام الجزائر بافتعال الحرائق بمنطقة القبائل.