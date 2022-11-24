المؤبد لفرحات مهني ونائبه بلعباس إبراهيم وآخرون في قضية جمال بن سماعين

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس. بإدانة المتهم الفار رئس الحركة الانفصالية” ماك” بالسجن المؤبد. برفقة نائبه الأمين العام لذات المنظمة المتهم الفار “بلعباس ابراهيم”. مع تسليط نفس العقوبة في حق 5 متهمين آخرين فارين. مع تأييد أوامر بالقبض الجسدي الصادرة ضدهم عن قاضي التحقيق في قضية مقتل الشاب جمال بن اسماعين.

وكانت النيابة العامة، قد التمست تسليط السجن المؤبد في حق جميع المتهمين مع تأييد أمر بالقبض الجسدي ضدهم.

ويتابع المتهمون بتهم بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات. وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن. وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية التحريض على وضع النار عمدا في الحقول المزروعة وأشجار أدت إلى الموت.