المؤبد لفرحات مهني

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، غيابيا رئيس حركة الماك الإرهابية، فرحات مهني، بالسجن المؤبد. لمتابعته بجناية إنشاء وتسيير منظمة إرهابية والمساس بسلامة ووحدة الوطن.

كما تم في نفس قضية فرحات مهني إدانة المتهم بلعباس ابراهيم، بالسجن المؤبد. وعقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين، لفضل زيدان، وبوتقرابت منير.

في حين، أصدرت نفس المحكمة حكم تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حق فرحات مهني والمتهمين الثلاثة. الذين يتواجدون في حالة فرار خارج التراب الوطني.

وتم أيضا إدانة عدد من المتهمين في نفس الملف بجنحة حيازة سلاح وذخيرة واستعمال تكنولوجيات الإعلام . لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي. وكذا ترويج أخبار كاذبة بغرض زعزعة الأمن والاستقرار بعقوبات تراوحت بين 18 شهر حبسا نافذا و18 شهرا حبسا منها 4 غير نافذ. فيما استفاد عدد آخر من المتهمين من حكم البراءة.

وكانت أطوار هذه المحاكمة قد انطلقت مساء أمس الأحد بالاستماع إلى عشرات المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 11، قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية في القائمة الوطنية، وفق المرسوم التنفيذي المحدد لتصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.

وضمت القائمة 16 شخصا صنفوا على انهم أشخاص ارهابيين، بينما تم تصنيف كل من الماك ورشاد على أنهما منظمات ارهابية.

وضمت القائمة كل من:فرحات مهني، ، هشام عبود، أمير بوخرص المدعو “أمير ديزاد”، لعباسي براهيم، فرحوح حناف، لورغيوي يوغرطة، إتيم مراد. مرزوق عبد الرحمان، مخيوبة يحي، دهينة مراد المدعو ”عمار“. منصري منار، عروة عباس، زيطوط محـمد، مكي دواجي ابراهيم، بوذراع رضا المدعو ”تقي الدين“.

ويهدف هذا الإجراء لتعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهــاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين.