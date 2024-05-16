المؤبد لقاتل موظفة بمستشفى ببني مسوس وإصابة زميلتها بجروح خطيرة

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر شاب في العقد الثالث من العمر”ب.مـ.أ”. بعقوبة السجن المؤبد بعد قيامه بقتل موظفة بمستشفى بني مسوس وإصابة زميلتها بجروح خطيرة .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الجنايات الإبتدائية. التي قضت بإدانته بعقوبة الإعدام عن تهم جناية القتل العمدي. مع سبق الإصرار والترصد و محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد .

المتهم يعترف

المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بالجرم المنسوب إليه و صرح أنه قبل ثلاث أيام من ارتكابه الجريمة الشنعاء. قام بشراء سكين و ساطور أخفاهم بغابة بينام بالعاصمة داخل كوخ صغير.

زانه بتاريخ الوقائع 28 جوان 2022 خرج صباحا من منزله المتواج بمنطقة سيدي يوسف بالعاصمة. متوجها إلى حي البرتقال بنفس المنطقة مترصدا بذلك أي فتة تمر بجانبه لكي يقوم بقتلها.

و بعد مشاهدته الضحية “ص” رفقة زميلتها “ز” اللتان تعملان كموظفتان بمستشفى بني مسوس بالعاصمة كانتا متوجهان إلى عملهما. حيث ترصد لهما و اختبأ بالمقبرة الطريق ليقوم بالتهجم عليهما. وقتل الضحية “ص” بطعنها بظهرها بواسطة سكين من الحجم الكبير تركها جثة هامدة وسط الطريق. فيما قام بضرب زميلتها التي حاولت إنقاذها و طعنها هي الأخرى بواسطة سكين على مستوى مختلف مناطق جسمها مع بتر إصبع يدها اليمنى , و بعدها قام بالفرار تاركا الضحيتين ملقاة على الأرض وسط دمائهما .

و بعد التحريات تم إلقاء القبض على المتهم “ب.م.أ” من طرف عناصر الشرطة القضائية ببني مسوس ,بعد التعرف عليه بواسطة كاميرا المراقبة التي كانت موجودة بالطريق حي البرتقال بمنطقة بني مسوس بالعاصمة .

تصريحات المتهم

المتهم وخلال مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر صرح أنه إرتكب تلك الجريمة بمحو إرادته بسبب إصابته باضطرابات عقلية , وطالب من هيئة المحكمة بتحويله على مصحة عقلية للمعالجة بها .

في حين أكدت الخبرة الطبية ان المتهم بكامل قواه العقلية , وان التقرير الطب الشرعي أكد ان السكين حجم الطعنات الموجهة للضحية بالسكين على مستوى الظهر بلغ عمقها 5.4 سنتيم ,و البالغ عددها 5 طعنات متفرقة الأماكن على مستوى الظهر , وأكثر فإن التقرير الطب الشرعي أثبت انه تم تخليف إصابات بليغة على غرار قطع عضلة القلب و الرئة و شرايين المؤدية للراس للضحية المغدورة “ص” , مع بتر الإصبع الكبير لليد اليمنى الضحية الثانية “ز” و ضربها بكتفها بعدة طعنات مما أدى بها إلى خضوعها لعدة عمليات جراحية .

فيما طالب النائب العام بتسليط عقوبة الإعدام للمتهم , و بعد المداولة أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بإدانة الجاني “ب.مـ.أ” بعقوبة السجن المؤبد , مع حرمانه من جميع حقوقه المدنية و السياسية , و في الدعوى المدنية إلزام المتهم بأن يدفع لعائلة الضحية المتوفاة ” ص” مبلغ 600 مليون سنتيم , مع إلزامه بأن يدفع للضحية الثانية “ز” بأن يدفع لها مبلغ 100 مليون سنتيم عن الضرر الذي أصابها .