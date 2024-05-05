المؤبد يهدد “الكحلة” استدرج ضحاياه عبر “ماركت بلاس” و اعتدى عليهما ببراقي

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، توقيع عقوبة السجن المؤبد للمتهم الموقوف المدعو ” ق.محمد”. المكنى ” الكحلة “. مسبوق قضائيا ومتابع في 11 ملفا جزائيا ، لضلوعه في قضية جنائية تتعلق بمحاولة قتل ضحيتين. ينحدران من ولاية شلف، بغرض سرقة مبلغ 10 ملايين سنتيم.

بحيث قام المتهم “ق.محمد” باستدراج ضحيتيه عبر موقع التواصل الاجتماعي ” ماركت بلاس” المسمى باللغة الأجنبية ” hamid hamid”. من خلال عرض مواد البناء للبيع، مقابل 10 ملايين سنتيم. وتقاسم الدور شقيقه القاصر ” ق. عماد” الذي تم معاقبته أمام قاضي الأحداث سابقا بعامين حبسا نافذا. عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الاعداد لجناية ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

مجريات المحاكمة تكشف..

كشفت مجريات المحاكمة،عن وقائع خطيرة ارتكبت بتاريخ 16 ماي 2023، تم إنجازها في محضر التحري لأمن المقاطعة الإدارية ببراقي. أين تقدم الضحيتين كل من ” ع.محمد” مرافقه. بشكوى ضد مجهولين لتعرضهما إلى اعتداء خطير بواسطة سلاح أبيض من نوع ” كيتور”.

وقال الضحيتين أنهما تنقلا من مسقط رأسهما من منطقة” تنس” بولاية شلف نحو مدينة براقي شرقي العاصمة. بعد تواصلهما مع أحدهم صاحب حساب ” hamid hamid” ، الذي عرض “أعمدة بناء”. للبيع وجرى الأتفاق على شراء 100 عمود مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم.

وأضاف الشاكيين، أنه وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا وعند وصولهما منطقة بن طلحة. كان في استقبالهما شاب صاحب الإعلان ” المتهم الحالي”، الذي اقترب منهما وهما على متن سيارتهما وطلب منهما التريث إلى حين وصول شقيقه.

وعلى حين غرة قام شقيقه الأصغر منه بصعود السيارة مشهرا بيده ” كيتور”. وقام بوضعه على رقبة السائق، بعد الانفراد بمرافقه من طرف المتهم الاول.

وطلب الشاب المسلح من السائق إخراج الأموال تحت طائلة التهديد. وعند ابدائه مقاومة اعتدى عليه على مستوى اليد ثم الرأس مسببا له جروحا بليغة ثم لاذ بالفرار.

في حين تمكن الضحية الثانية من الإفلات من شقيق المتهم وصعد السيارة مسرعا. ثم انطلقا سريعا أين تم إسعاف المصاب من طرف رجال الحماية المدنية على مستوى مستشفى “سليم زميرلي”. أين خضع لعملية جراحية مستعجلة ويتعلق الأمر بالمسمى ” ع. محمد”.

وعلى اثره فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الجريمة، على الحي والاحياء المجاورة التي تشكل مناطق سوداء. أين لفت انتباه الشرطة مشاجرة، وخلالها كان المدعو ” ق. عماد”. برفقة مجموعة من الشباب المشبوهين ، إذ بمجرد لمحهم رجال الامن. لاذوا بالفرار فيما تمكنت ذات المصالح من توقيف المدعو ” ق.محمد” وشقيقه ” ق. عماد”.

وتم حجز سلاحين ابيضين متلبسين بجيازتهما، ثم احالتهما على التحقيق.

وخلال الجلسة ولدى مثول المتهم ” ق. محمد” للمحاكمة، أنكر بشدة الوقائع المتابع بها. مدعيا أن الضحيتين اخطآ فيه لتشابهه الكبير مع ابن الحي، الذي تم ايداعه الحبس بمحكمة الحراش. غير أن الضحيتين تمسكا بأقوالهما الأولية مؤكدين أن المتهم الحالي هو من كان في تواصل معهما وقام باستدراجهما. ثم مكث معهما في السيارة، قبل الاعتداء عليهما من طرف شقيقه القاصر ” عماد”.