المؤتمر الأفريقي الأول لصحة الطفل: “مولفيكس” من “حياة DHC الجزائر” تلتزم برعاية صحة الطفل

اقتناعًا منها بالدور الهام الذي يلعبه طبيب الأطفال في صحة الطفل، شاركت اليوم شركة “حياة DHC الجزائر”. الفرع المحلي لشركة حياة، وهي شركة متخصصة في السلع الإستهلاكية ذات شهرة عالمية. ومصنفة كرابع أكبر منتج عالمي لحفاضات الأطفال، بالجزائر العاصمة. ومن خلال علامتها التجارية “مولفيكس”. في المؤتمر الإفريقي الأول لصحة الطفل واللقاءات الجزائرية الرابعة لطب الأطفال المتنقل.

باعتبارها فاعلا رئيسيًا في إنتاج حفاضات الأطفال، تدعم شركة “مولفيكس” نشاط التكوين المستمر لأطباء الأطفال الجزائريين.

كما تلتزم “مولفيكس” بتعزيز صحة ورفاهية الأطفال من خلال المبادرات التعليمية وتوفير منتجات عالية الجودة.

وفي ذات الاطار ، شاركت “حياة DHC الجزائر” في مائدة مستديرة حول موضوع “الرضاعة الطبيعية”. و أيضا في جلسة “الصحة العقلية للطفل” وكذا في ورشة عمل. بعنوان ” التهاب الجلد المقعدي “الإكزيما”: ما الذي يجب أن نتحدث عنه؟”. هذه الورشة أدارتها البروفيسور ليلى. سماتي والبروفيسور. رشيدة بوكاري. كما تسلط “حياة الجزائر” الضوء على مشاركة “مولفيكس”. المستمرة في تحسين حياة الأطفال وأسرهم من خلال تقديم حلول فعالة ومبتكرة لرعاية الأطفال.

كما تظهر هذه المشاركة الفعالة في المؤتمر التزاما قويا من حياة DHC الجزائر بدعم الطفل ليس في الجزائر فقط، بل ايضا في القارة الأفريقية. وقد جمع هذا الحدث القاري الفاعلين الرئيسيين في قطاع صحة الطفل لمناقشة التحديات الحالية والحلول المبتكرة.

للإشارة، تم اختيار “مولفيكس” كأفضل منتج للعام في الجزائر لعام 2023 في فئة حفاضات الأطفال القابلة للتعديل. وهي الشركة الرائدة بلا منازع في فئة حفاضات الأطفال في السوق الجزائرية. كما تتمتع العلامة التجارية بحضور عالمي عبر 4 قارات مع مرافق إنتاج في الجزائر ومصر وباكستان والعراق وفيتنام ونيجيريا وتركيا.

نبذة عن “مولفيكس”:

مولفيكس هي علامة تجارية مشهورة عالميًا لحفاضات الأطفال، متواجدة في السوق الجزائرية منذ 17 عامًا. نظرًا لالتزامها بالجودة والراحة وصحة الطفل. فقد تم اختيار مولفيكس كأفضل منتج العام في فئة حفاضات الأطفال في سنة 2023، لتصبح العلامة التجارية المفضلة للأمهات في جميع أنحاء البلاد. باعتبارها شركة رائدة في السوق، أطلقت “مولفيكس” منتجًا جديدًا مزودًا بتقنية قنوات الجيل الجديد. التي توفر امتصاصًا أسرع بثلاث مرات.

كما تسعى العلامة التجارية باستمرار إلى الابتكار والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمستهلكين، لتقديم أفضل حلول لرعاية الأطفال.

نبذة عن مجمع حياة:

تأسست شركة حياة عام 1987 وتعمل في قطاع المنتوجات واسعة الإستهلاك ، وتوظف أكثر من 10000 عامل في تركيا. وفي المنظمات الدولية من خلال توحيد 16 علامة تجارية مع المستهلكين مثل Molfix و Bebem Natural. في فئة رعاية الأطفال ؛ مولبد الموجهة للمرأة ؛ Joly, Evony, Goodcare ، Goodcare. في فئة الرعاية الصحية الشخصية ؛ Bingo ، Gleen ، Test ، في فئة الرعاية المنزلية. Papia ، Familia ، Teno ، Focus ، Nelex في فئة النسيج . Sholk في فئة رعاية الحيوانات الأليفة.

وبالإضافة إلى تركيا ، تمتلك حياة 26 مصنع للإنتاج في 8 دول. بما في ذلك مصر، إيران، الجزائر، روسيا، نيجيريا، باكستان وفيتنام. والعمل مع مؤسسات للمبيعات والتوزيع في المغرب، بلغاريا، كينيا، تايلاند وماليزيا ؛ تواصل حياة أيضًا. تعزيز مكانتها الإقليمية وتقديم علاماتها التجارية لملايين الأسر حول العالم من خلال التصدير إلى أكثر من 100 دولة في 5 قارات. حياة هي أكبر شركة لتصنيع مناديل الوجه في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا. وتحتل المرتبة الرابعة في رابطة “أكبر مصنعي حفاضات الأطفال ذات العلامات التجارية في العالم”.

نبذة عن مجمع “حياة DHC الجزائر” :

تم إطلاق استثمارات مجموعة حياة في الجزائر في عام 2005 في مجمع بوينان الإنتاجي. تم إنشاء مصنعين لإنتاج الفوط الصحية تحت العلامة التجارية مولبيد. وحفاضات الأطفال تحمل العلامات التجارية مولفيكس وبيبام ناتورال بالإضافة إلى منتجات التنظيف المنزلية تيست وبينغو.

كما يعتبر السوق الجزائري من أكثر الأسواق الواعدة لمجموعة حياة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وعلاوة على ذلك ، تم إنشاء مصنعين لإنتاج الفوط الصحية تحت العلامة التجارية “مولبيد”. وحفاضات الأطفال تحت العلامتين التجاريتين “مولفيكس” و”بيبام ناتورال”.

ومؤخراً الحفاضات بأسعار معقولة تحت العلامة التجارية “غود كار” ، بالإضافة إلى المنظفات ومنتجات التنظيف تحت العلامتين التجاريتين “تست” و بينغو”.

كما يعتبر السوق الجزائري من الأسواق الواعدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة حياة. وقد شجع نجاح حياة الجزائر المجموعة على الاستثمار. في بلدان أخرى مع إعطاء الأولوية للسوق الجزائرية.

ويتم بذل كل الجهود في مجال البحث والتطوير والتسويق حتى تلبي “قصة النجاح” هذه الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين الجزائريين. اكتسبت جميع العلامات التجارية المسوقة في الجزائر حصة سوقية كبيرة وتحظى بتقدير كبير من قبل المستهلكين.