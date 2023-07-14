المؤتمر الإستثنائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين يومي 23 و24 جويلية

يعقد الإتحاد العام للعمال الجزائريين مؤتمره الإستثنائي يومي 23 و24 جويلية الجاري بالجزائر العاصمة.

وحسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان للمركزية النقابية، فإن هذا القرار تم اتخاذه ب “الإجماع”. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي تحت رئاسة رئيس اللجنة والأمين العام بالنيابة للاتحاد، حمو طواهرية. أمس الخميس, بالمعهد الوطني للبحوث والدراسات النقابية بالعاشور.

كما تم الاتفاق على “عقد مؤتمرات جهوية يومي 20 و21 جويلية في أربع مناطق جهوية. تحدد لاحقا” وكذا “استخراج وإرسال قائمة المندوبين حسب الانخراطات والتصفية المالية المصرح بها. لدى قسم المالية بالمركزية النقابية” مع “مراعاة تمثيل المرأة وعنصر الشباب ضمن القائمة المرسلة”.

و في هذا الإطار, دعت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الى “الإخراط بقوة لإنجاح هذا المؤتمر المصيري. في مسار المنظمة النقابية وذلك بالالتزام والانضباط والتحلي بروح المسؤولية”.