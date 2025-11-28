المؤتمر الإفريقي للإنتاج المحلي للأدوية يُتوج بإعلان الجزائر

تُوج المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، المُنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بإعلان الجزائر.

وتم تنظيم هذا الحدث، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث تم عرض “إعلان الجزائر” للاعتماد من طرف الوزراء الأفارقة.

ويشكل الإعلان متغيراً هاماً لدفع الصناعة الصيدلانية الإفريقية وسط التحولات المتسارعة التي تشهدها القارة السمراء.

ويمتد إعلان الجزائر إلى تسريع تطوير المواد الفعالة على الصعيد القاري، وتحسين الاستجابة للجائحات، وتعزيز قدرات التنبؤ بالطلب.

وأقيمت عدة جلسات عمل، اليوم الجمعة، نشطها خبراء وفاعلون بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” غربي العاصمة.

يذكر أن المؤتمر عرف مشاركة وزراء وممثلي قطاعي الصناعة الصيدلانية والصحة من نحو خمسة عشرة دولة.

وفي كلمة قرأها الوزير الأول، سيفي غريب، أكد الرئيس تبون، أهمية دعم قدرات إفريقيا في مجال الصناعة الصيدلانية.

وركز رئيس الجمهورية على توطين انتاج الأدوية، من أجل ضمان أمن إفريقيا الصحي.

وجدد الرئيس تبون التزام الجزائر الثابت بمبادئ التضامن الافريقي والتكامل الاقليمي، انسجاما مع رؤيتها الرامية إلى جعل افريقيا قوية بسيادتها.

ولفت رئيس الجمهورية إلى رهان جعل إفريقيا موحدة بمصالحها ومتكاملة في تنميتها.

هذا وتم تنظيم هذا المؤتمر، من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة، تحت شعار “صناعة صيدلانية محلية من أجل افريقيا مندمجة وقوية”.