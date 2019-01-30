«المؤتمر الاستثنائي مؤجل.. وحملة تطهير في الأفلان بعد الرئاسيات!»

أعلن عن هيئة وطنية داخل الحزب لقيادة حملة مرشح الحزب.. بوشارب:

«انتهى عهد وضع الأفلان كواجهة لقضاء المصالح الشخصية»

كشف منسق هيئة قيادة «الأفلان»، معاذ بوشارب، عن تأجيل المؤتمر الاستثنائي للحزب إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 18 أفريل المقبل.

وهذا من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة لتوحيد الحزب حول مرشح واحد، وهو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيكون مترشح الحزب لهذه الرئاسيات.

وقال بوشارب إن الحزب سيشكل خلال الفترة المقبلة هيئة تضم الوزراء الحاليين والسابقين لـ«الأفلان»، بالإضافة إلى الأمناء العامين السابقين.

فضلا عن النواب والسيناتورات المنتخبين لتنشيط حملة مرشح الحزب للرئاسيات المقبلة.

أين قال بصريح العبارة إن كل إطارات الحزب السابقين والحاليين سيكونون وقودا لحملة مترشح الحزب الذي يعرفه الجميع.

وأضاف بوشارب خلال كلمته التي ألقاها، أمس، على هامش لقائه مع منتخبي الحزب في البرلمان بغرفتيه.

والذي جرى تنظيمه بمقر الحزب في حيدرة، بأن «الأفلان» سينظم هيئة وطنية للحملة الرئاسية ستتضمن لجانا وطنية وكل لجنة ستختار رئيسها.

حيث سيتم تشكيل لجنة للإعلام والاتصال ولجنة لتنظيم النشاطات والمهرجانات ولجنة لجمع التوقيعات وأخرى خاصة برفع التقارير للقيادة الموحدة.

مؤكدا أن عهد العمل العشوائي في الحزب قد انتهى.

وفي سياق آخر، قال بوشارب إن الحزب العتيد سيشهد تغييرا كبيرا وتطهيرا شاملا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حيث سيتم فصل جميع الانتهازيين ممن لا يقدمون صورة مشرفة عن الحزب.

مؤكدا بأنه حان الوقت لمنح الإضافة للحزب من قبل مناضليه وإطاراته وليس العكس.

وفي سياق ذي صلة، أضاف بوشارب بأنه على منتخبي الحزب في البرلمان بغرفتيه السهر على مراقبة تسيير المال العام.

كما أمر منسق قيادة «الأفلان» منتخبي الحزب بضرورة الحضور خلال جلسات المصادقة على القوانين في البرلمان، أين نهاهم عن الغيابات المتكررة.