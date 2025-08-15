المؤتمر العالمي للإفتاء.. الوفد الجزائري يغادر مصر

غادر الوفد الجزائري رفيع المستوى، المكون من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الجمعة، مصر، بعد المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فقد كان في وداعهما بمطار القاهرة الدولي، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية.

حيث جرى التوديع في أجواء ودية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتناول المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، موضوع “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”.