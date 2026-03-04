المؤتمر العالمي للموبايل:  زروقي يشارك في لقاء رفيع المستوى حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

شارك سيدعلي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في لقاء رفيع المستوى حول “كيف يمكن لحوكمة الذكاء الاصطناعي أن تحفز مجال الاتصالات”، من تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وGSMA، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للموبايل المنعقد بمدينة برشلونة.

وخلال مداخلته، أكّد الوزير أن الرهان الحقيقي في الذكاء الاصطناعي مؤسساتي بالدرجة الأولى. مشيراً إلى أن حوكمة هذه التكنولوجيا تُعد عاملاً أساسياً لضمان أن تكون محركاً للتقدم الاقتصادي والشمول الرقمي.

كما استعرض جهود الجزائر لتعزيز مكانتها كمحور تكنولوجي إقليمي وهَمزة وصل بين أوروبا وأفريقيا والدول العربية. من خلال الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، والنشر المتسارع. لشبكات الجيل الخامس، وتطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للسنوات الخمس المقبلة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن بناء الثقة ووضع أطر حوكمة واضحة للذكاء الاصطناعي. يعدان شرطاً أساسياً لتمكين الابتكار وضمان مساهمة هذه التكنولوجيا في التنمية. الاقتصادية والاجتماعية