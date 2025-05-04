المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي يعتمد إعلان الجزائر

إعتمد المشاركون في المؤتمر الـ38 للإتحاد البرلماني العربي، والذي انعقد في المركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، البيان الختامي وإعلان الجزائر.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن القضية الفلسطينية قضية محورية وكانت محور المشاورات.

مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان العربي كانت لهم مساهمة قوية في تمرير وقبول حل الدولتين وهذا يعتبر مكسب للقضية الفلسطينية.

وأضاف بوغالي، أن الحضور حرص على إعطاء الدعم الكامل لسوريا لتستعيد مكانتها في الاتحاد البرلماني العربي.