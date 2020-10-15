المؤثرات العقلية ستُصرف بوصفة متعددة النسخ وذات رقم تسلسلي

كشفت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أن المؤثرات العقلية لا يسمح بتقديمها بالوصفة العادية إبتداء من 3 نوفمبر المقبل.

وأضافت النقابة في بيان لها، أنه سيتم تقديمها بوصفة متعددة النسخ من ألوان مختلفة ذات رقم تسلسلي.

وأشار البيان، إلى أن المؤثرات العقلية تخضع لقوانين خاصة وصارمة حسب القرار الوزاري المؤرخ في 9 جويلية 2015.

والمنشور في الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام المادتين 02 و03 من القانون 04-18.

وأضافت النقابة أن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ إبتداء من 03 نوفمبر 2020 وفق إجراءات المرسوم التنفيذي 19-379 المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الاول الصادر في 5 جانفي 2020″ .

و كان من المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التطبيق إبتداء من 5 أفريل 2020 وتم تأجيل تطبيقها باعتماد مرسوم تنفيذي آخر صدر في 3 ماي 2020 بستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأضافت النقابة، أنه تم إعداد سجلات تسيير وصفات المؤثرات العقلية والدخول ليتم توزيعها على الصيادلة وتأشيرها من طرف مديريات الصحة.

كما قامت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بتنظيم عدة أيام دراسية جهوية ووطنية للشرح الاجراءات الجديدة الخاصة بحيازة وصرف هذه الادوية .