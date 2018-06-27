المؤذن يرسم انضمامه لشبيبة القبائل

وقع اللاعب عبد الله المؤذن، عقده الجديد في فريق شبيبة القبائل، قادما اليه من نادي بارادو، ليضاف إلى قائمة المستقدمين الجدد للكناري.

وأمضى المؤذن، اليوم الأربعاء، على عقد يربطه بشبيبة القبائل، لمدة موسمين، بعد توصل إدراة الشبيبة لإتفاق نهائي مع اللاعب، وإدارة بارادو.

ولعب عبد الله المؤذن، الموسم الماضي، في صفوف نادي مولودية الجزائر، أين أظهر امكانيات جيدة، خلال المباريات التي شارك فيها.

وتواصل إدارة شبيبة القبائل، عملية الإستقدامات، قبل الشروع في التربص التحضيري للفريق، المقرر انطلاقه في 29 جوان الجاري، بمركز عين البنيان.