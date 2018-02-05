المؤرخ محمد الأمين بلغيث :” عمار بن عودة بقي على خُطى الثورة إلى غاية وفاته “

قال المؤرخ محمد الأمين بلغيث اليوم، إنّ المجاهد الراحل عمار بن عودة بقي على خطى الثورة التحريرية إلى غاية وفاته.

الأمين بلغيث وخلال مداخلة له اليوم على تلفزيون “النهار” قال إنّ المجاهد الراحل سي عمار بن عودة، بقي مكافحا على خط الثورة الى غاية وفاته.

مضيفا أنه كان من الجيل الأول ومن الأعضاء المنظمة الخاصة التي تأسست في 1947 ،

كما كان له دور كبير في هجومات الشمال القسنطيني، حسب المؤرخ بلغيث.

وأضاف ذات المتحدث أن الفقيد أدى دوره على أكمل وجه خلال الثورة التحريرية رغم الحساسيات التي كانت تلك الأيام.

واختتم بلغيث مداخلته بالقول أن فقدان عمار بن عودة هو فقدان للذاكرة الوطنية.