المؤسسات الاستشفائية بالبيض تستلم 25 مكثف للأكسجين كمساهمة من جمعية جزائر الخير

سلمت مساء اليوم، جمعية جزائر الخير بالبيض، 25 مكثف للأكسجين لفائدة المؤسسات الاستشفائية بالولاية كهبة خيرية لتدعيمها قصد التكفل الأمثل والأحسن بالمرضى والمساهمة في مكافحة فيروس كوفيد19.

عملية التسليم تمت على مستوى مستشفى محمد بوضياف بحضور والي الولاية والسلطات الولائية وعمال قطاع الصحة.

حيث استلم مستشفى الولاية 5 مكثفات، واستلم مستشفى الأبيض سيد الشيخ نفس العدد، كما استلم مستشفى بوقطب 7 مكثفات، فيما استلمت كل من بريزينة 2.

الشلالة2 والخيثر2 بالإضافة إلى مكثفين استلمتهما المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية بالبيض أي ما مجموعه 25 مكثف للأكسجين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية ومن خلال هذه الهبة قد ساهمت بنسبة تفوق 50٪ من عدد ماهو موجود من أجهزة مكثفات الأكسجين على مستوى هذه المؤسسات.