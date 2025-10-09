المؤسسات التربوية التي انتهت صلاحية استخدمها.. هذا ما قاله وزير التربية

دعا وزير الترية الوطنية محمد صغير سعداوي إلى تكاتف جهود جميع الفاعلين من أجل تسريع وتيرة انجاز المؤسسات التربوية، خاصة في ظل “توفر الغلاف المالي الموجه لذلك”. مشيدا بـ “التنسيق المستمر بين قطاعات التربية والسكن والمالية”.

في سياق متصل، رد الوزير بالمجلس الشعبي الوطني على انشغال يتعلق بالدراسة على مستوى المؤسسات التربوية التي انتهت صلاحية استخدامها. حيث شدد على “ضرورة توفير هياكل تربوية تستوفي كافة الشروط الصحية”.

وقال في الصدد: “لقد أطلقت عملية لإحصاء هذا النوع من المؤسسات ولن نسمح بمواصلة التدريس في مثل هذه المؤسسات التي قد تشكل خطرا على صحة التلاميذ”