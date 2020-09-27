المؤسسات التربوية تشرع في بيع الكتب المدرسية

شرعت المؤسسات التربوية في عملية بيع الكتب المدرسية، إضافة إلى تلقي مستحقات التسجيل المدرسي.

بالإضافة إلى التسجيلات العادية الخاصة بكل مستوى، تحضيرا للموسم الدراسي المقبل 2020 – 2021 الذي سيتم تحديده لاحقا.

وحسب وزارة التربية، فإن التلاميذ وأولياءهم يستطيعون اقتناء الكتب المدرسية من المؤسسات التربوية التي يدرسون فيها.

وكشفت الوزارة أن الكتب المدرسية متوفرة بكثرة وهذا استعدادا للدخول المدرسي المقبل.

كما أعلنت الوزارة بأنها ستباشر عملية إعارة الكتب بالمجان لعدد من الفئات بالنسبة للسنوات الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط وكل سنوات الطور الثانوي.

مع مواصلة توزيع الكتب المدرسية الجديدة بصيغة الإعارة بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط.

ويتم توزيع هذه الكتب مقابل تعهّد يلتزم فيه وليّ التلميذ بالحفاظ على سلامة الكتب وإعادتها نهاية السنة.

وتتمثل الفئات المعنية بهذه الخدمة المجانية في تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، التلاميذ المعوزون المسجلون في قوائم التضامن المدرسي المقدرة بـ 5 آلاف دينار للسنة الدراسية 2020 – 2021.

وكذا التلاميذ المعوزين المسجلين في المؤسسات المتخصصة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وأبناء قطاع التربية الوطنية، فيما تم إقصاء عمال التربية المتقاعدين.

كما أن دفاتر الأنشطة للعربية والرياضيات مجانية للمعوزين، فيما يتم بيعها للفئات الأخرى.

وفيما يخص كتب السنة الثانية والثالثة والرابعة، فهي مجانية وسيتم تسليمها بصيغة الإعارة للمعوزين وتسترجع في نهاية السنة.

من جهة أخرى، وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بالشروع في دراسة الملفات الخاصة بالتلاميذ المعوزين الذين سيستفيدون من المنحة المدرسية المقدرة بثلاثة آلاف دينار.

وشدّدت الوزارة على أن يتم صرف المنحة المدرسية المقررة بـ 5 آلاف دينار، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدخول المدرسي، حتى يتمكن التلاميذ المعوزون من اقتناء الأدوات المدرسية، وهذا بعدما استكملت كل مديريات التربية عملية إحصاء التلاميذ المعنيين بهذه المنحة.