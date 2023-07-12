المؤسسات التربوية تشرع في توزيع الكتب المدرسية

شرعت المؤسسات التربوية في توزيع الكتب المدرسية للتلاميذ في جميع الأطوار التعليمية الثلاث، وهذا بعدما استلمت الكتب من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية جوان الماضي.

وشددت وزارة التربية على توزيع الكتب في كل المؤسسات وهذا في إطار التحضير للموسم الدراسي القادم بصفة عادية.

من جهة أخرى قررت وزارة التربية مواصلة توزيع الكتاب المدرسي في إطار جهاز المجانية وبالصيغة سارية المفعول سابقا للسنوات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط، وكل سنوات الطور الثانوي. مع مواصلة توزيع الكتب المدرسية الجديدة بصيغة الإعارة بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط.

وحسب وزارة التربية فان هذه الكتب تم إعارتها مقابل تعهد يلتزم فيه ولي التلميذ بالحفاظ على سلامة الكتب وإعادتها نهاية السنة.

وتتمثل الفئات المعنية بهذه الخدمة المجانية في تلاميذ السنة الأولى ابتدائي. والتلاميذ المعوزين المسجلين في قوائم التضامن المدرسي المقدرة بـ 5 آلاف دينار. وكذا التلاميذ المعوزين المسجلين في المؤسسات المتخصصة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وأبناء قطاع التربية الوطنية. فيما تم إقصاء أبناء عمال التربية المتقاعدين.

من جهة أخرى قررت الوزارة مواصلة توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية وبالصيغة سارية المفعول سابقا. بالنسبة للسنوات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط وكل سنوات الطور الثانوي. مع مواصلة توزيع الكتب المدرسية الجديدة بصيغة الإعارة بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي. والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط.

وفيما يخص كتب الصف التحضيري، فأكدت الوزارة أنها تباع ولا يتم إعارتها لأي تلميذ من دون استثناء. وأما بالنسبة لكتب القراءة والعربية والرياضيات للسنة أولى فهي مجانية لجميع الفئات مع ضرورة استرجاعها في نهاية السنة.

ومنعت وزارة التربية في ذات السياق أبناء عمال القطاع المتقاعدين من الاستفادة من مجانية الكتاب المدرسي. في الوقت الذي أكدت فيه أن أبناء العمال الدائمين لهم الحق في الإستفادة منه مجانا. وهو نفس الإجراء الذي يمس التلاميذ المعوزين.