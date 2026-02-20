المؤسسات التربوية تُحيي اليوم الوطني للشهيد

أحيت المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن، اليوم الوطني للشهيد، حيث صنع التلاميذ، بإشراف أساتذتهم ومؤطريهم، لوحاتٍ معبّرة جسّدت معاني التضحية والفداء التي خطّها شهداؤنا الأبرار بدمائهم الزكية.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، تنوّعت الأنشطة بين معارض تاريخية، وأناشيد وطنية. ومداخلات تربوية استحضرت مآثر رموز الثورة التحريرية المجيدة. تخليدًا لقيم نوفمبر وتجديدًا للعهد على صون رسالة الشهداء.

وعكست هذه المشاهد روح الانتماء الصادق للوطن، ورسّخت في نفوس الناشئة وعيًا راسخًا بثقل الأمانة التي تركها الشهداء للأجيال المتعاقبة. تأكيدًا على أن المدرسة الجزائرية ستظل فضاءً لترسيخ الذاكرة الوطنية وتعزيز مقومات الهوية. وفاءً لتضحيات من صنعوا مجد الجزائر وكتبوا صفحات عزّها بدمائهم الطاهرة.