المؤسسات التونسية تدعو الحكومة لإعفاء الجزائريين من ضريبة الناقلين

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية”كوناكت”،السلطات التونسية إلى التخلي عن الضريبة الجديدة المفروضة على الناقلين الجزائريين عند دخولهم التراب التونسي.

وحسب بيان للكنفدرالية نقلته وكالة الانباء التونسية (وأت)،أعربت الكنفدرالية أمس الخميس عن “عميق انشغالها” من تداعيات الإجراء الاخير.

الذي أقرته السلطات التونسية والقاضي بفرض ضريبة إضافية على دخول الناقلين الجزائريين بقيمة مائتي دينار تونسي (14000 دينار جزائري).

تدفع من قبل سائقي الشاحنات والحافلات القادمين من الجزائر وعبر أي نقطة حدودية جزائرية-تونسية ذات الطابع التجاري.

واعتبرت أن هذا الإجراء،”يمثل عائقا جديدا أمام تطور المبادلات التجارية التونسية الجزائرية”.

وأن مثل هذه الاجراءات “تكرس للاستقرار التنظيمي وتشكل حاجزا أمام الفاعلين الاقتصاديين للبلدين الشقيقين”.

وأكدت “كوناكت” أن الوضع الاقتصادي الحالي،يستدعي اتخاذ جملة من الاجراءات الايجابية.

لتسهيل ودعم الفاعلين الاقتصاديين بهدف رفع حجم المبادلات التجارية.

كما دعت الاطراف المعنية في ذات السياق، إلى رفع مثل هذه الاجراءات والقيود

التي تعيق التصدير وتحول دون تطور المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة.