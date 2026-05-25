المؤسسات السلوفاكية تهتم بالإستثمار في الجزائر

نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الإثنين، بالتعاون مع الوكالة السلوفاكية لتنمية الاستثمار والتجارة (SARIO)، ندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد، لفائدة المؤسسات السلوفاكية المهتمة بالاستثمار في الجزائر.

ويأتي ذلك، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتكثيف جهود الترويج لمناخ الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة.

وحسب بيان للوكالة، جرى تنظيم هذه الندوة بمشاركة ممثلين عن سفارتي الجزائر وسلوفاكيا. وعدد من المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين السلوفاك.

وشكلت الندوة فرصة لعرض مناخ الأعمال في الجزائر، والإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار. إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكذا إبراز مهام ودور الشباك الوحيد للوكالة في مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع. وتسهيل تجسيد مشاريعهم في إطار قانون الاستثمار الجديد.

كما تخلل اللقاء تنظيم جلسة مفتوحة للأسئلة والأجوبة، أتاحت للمؤسسات السلوفاكية المشاركة التفاعل المباشر مع ممثلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وطرح مختلف الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الاستثمار وآفاق الشراكة في الجزائر.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب. والتعريف بالإصلاحات والمزايا التي توفرها الجزائر بهدف تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المشاريع الأجنبية ذات القيمة المضافة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور