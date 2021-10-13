المؤسسات المتعثرة: قبول 85 ملفا للتعويض بما يفوق 14 مليار سنتيم

تم بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عقد جلسة العمل الـ23 للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات.

وتم خلال جلسة اليوم، دراسة 465 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك لولاية مستغانم، حيث تم قبول 85 ملف للتعويض بما يفوق 14 ملايير سنتيم.

فيما تم تأجيل 377 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف اناد عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما تمت تسوية وضعية ملف واحد نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة، فيمت تمت إعادة ملفين الى البنوك لعدم إستيفائهم لشروط التعويض.

للإشارة، وصل عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال 23 جلسة تصل الى 11630 ملف.

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