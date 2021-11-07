المؤسسات المصغرة.. قبول أزيد من 134 تعويض

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمشروعات متناهية الصغر نسيم ضيافات أنه تم قبول 134 ملفًا لسداد ديون المؤسسات المصغرة. والتعويض بما يفوق 21 مليار سنتيم.

وقال ضيافات عبر صفحته على “الفايسبوك“، أن عدد المؤسسات المصغرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسة الـ26 بلغ لـ13163 ملف. مشيرا إلى أنه تم تسوية 3 ملفات نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك و الوكالة.

كما كشف ذات المسؤول عن تأجلل 370 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها. من طرف “Anade”عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

وأضاف ضيافات، انه تم دراسة 507 ملف مقدما من طرف ممثلي البنوك بكل من تبسة، سطيف، سوق أهراس، سعيدة.

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ويذكر أنه كشف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافت، بأنه تم إحصاء 11 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة.

وأوضح ضيافات على هامش زيارته لولاية تيسمسيلت، أن صندوق الضمان التابع للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية درس الأسبوع الماضي 500 ملف يخص تعويض ديون المؤسسات المتعثرة.

وأوضح أنه تم قبول تعويض 250 ملف يخص أصحاب المؤسسات المتعثرة، فيما تم تأجيل أكثر من 230 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط.

وأكد ضيافات، بأن الوزارة ترتكز على العمل مع مختلف القطاعات بمعية الولاة، والتي ترمي أساسا التكفل بتحفيز وتشجيع الشباب على إستحداث مؤسسات مصغرة تساهم في تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة.

وبخصوص إضراب عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أكد بأن جميع حقوق عمال هذه الوكالة ستلبى وفق القانون.

وكشف في ذات السياق، أن دائرته الوزارية “تبقي أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة هذا الجهاز”.

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