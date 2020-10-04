المؤسسات الناشئة: إنشاء قسم تمويل ضمن بورصة الجزائر

كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، عبد الحكيم براح، عن إنشاء قسم تمويل قريبا ضمن بورصة الجزائر مخصص للمؤسسات الناشئة.

جاء هذا أثناء أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وأكد براح، أن إنشاء هذا القسم سيتم بالتعاون مع البنوك والفاعلين في المجال المالي ومصالح الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وقال براح:”نحن بصدد إنشاء هذا القسم المخصص للمؤسسات الناشئة ضمن بورصة الجزائر حيث بامكان المؤسسات التي بلغت نوعا ما من النضج والاستقرار من الناحية المالية أن تطلب تمويلات”.

وأوضح ذات المتحدث، أن المؤسسات التي ستصل إلى هذا المستوى ستكون لها رؤية واضحة وضمان سمعة وطنية ودولية.

وصرح رئيس اللجنة، أن هذا القسم سيتخذ تسمية “قسم الامتياز”.

وأشار براح إلى أن إنشاء منصة رقمية يسيرها مستشار في التمويل التشاركي معتمدة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والتي تنظم جمع الأموال لدى المستثمرين الخواص أو المؤسساتيين المهتمين والذين يؤمنون بامكانيات المؤسسة الناشئة الجزائرية.

وكشف براح أنه تم تجسيد شراكات مع معاهد التكوين الوطنيين والدوليين لمرافقة منشئي المؤسسات الناشئة.