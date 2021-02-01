المؤسسات اليابانية تقوم بالتحضيرات الضرورية لولوج السوق الجزائرية

استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة سفير اليابان بالجزائر، كونو أكيرا.

واستعرض معه العلاقات الاقتصادية الجزائرية-اليابانية، لاسيما في القطاع الصناعي، وسبل ترقيتها.

وشدد الطرفان، في هذا الإطار، على ضرورة تعزيز المبادلات والشراكات الاقتصادية بين البلدين من خلال مشاريع استثمارية دائمة ومنتجة.

وأوضح الوزير للسفير الياباني أن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد من شأنه جذب شراكات حقيقية ذات قيمة مضافة دون عوائق وقيود.

ودعا المؤسسات اليابانية إلى الاستثمار في الجزائر والاستفادة من المزايا والضمانات التي جاء بها الإطار القانوني الجديد.

ومن جانبه، أبدى السفير الياباني اهتمام العديد من المؤسسات اليابانية بالاستثمار في الجزائر.

وأشار إلى أنها تقوم بالتحضيرات الضرورية للامتثال للأحكام الجديدة الضرورية لولوج السوق الجزائرية.

كما أكد أكيرا إرادة بلاده لتعزيز تواجد هذه المؤسسات في الجزائر في مختلف القطاعات الاقتصادية.