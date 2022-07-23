قناة النهار المؤسسة الشرطية تحيي الذكرى الـ60 لتأسيسها بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2022 - 15:59 شرطة شارك غرِّد أرسل 56 0 المؤسسة الشرطية تحيي الذكرى الـ60 لتأسيسها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/9SVFE اقرأ أيضا باتنة: شعبان حبرة.. المجاهد قائد الكوموندو الأول ببوعريف لا يمتلك الكهرباء ليتنفس قناة النهار 07 جويلية صريح جدا: عنابة.. إرتفاع جنوني في سعر اضحية العيد قناة النهار 03 جويلية صاحبة المرتبة الثالثة وطنيا في البكالوريا..مرض خالتي ووفاتها هو الذي دفعني لإختيار تخصص الطب قناة النهار 21 جويلية أمن: حجز أزيد من نصف مليون قرص مهـ لوس .. توقيف شبكة تنشط دوليا قناة النهار 02 جويلية وزير التربية : هذه هي نسب النجاح في كل شعبة قناة النهار 16 جويلية "حمـ.ـاس الفلـ.ـسطينية :" نستلهم التجربة الجزائرية في النضال ضد الإسـ.ـتعمار الفرنسي قناة النهار 05 جويلية "شوفو حكايتي: زينب.. "سـ ـرقلي ولادي و مازادش بان.. حلمي الوحيد نعاود نشوفهم قناة النهار 17 جويلية طالع هابط: بعد 10 سنوات من العمل .. محطة بنزين تتعرض للغلق من طرف السلطات وصاحب المحطة يستغيث قناة النهار 14 جويلية أفراد من نخبة القوات الخاصة ينفذون بإحترافية قفزا بالمظلات من سماء العاصمة قناة النهار 05 جويلية "درواز :" ميدالية ذهبية وعلامة كاملة لجمهور وهران قناة النهار 06 جويلية