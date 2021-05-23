المؤسسة الصحية الينابيع: نستقبل حوالي 150 مواطن يوميا لتلقي اللقاح ولم نسجل أية مضاعفات

الوطني
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المؤسسة الصحية الينابيع: نستقبل حوالي 150 مواطن يوميا لتلقي اللقاح ولم نسجل أية مضاعفات
بقلم نادية بن طاهر

كشفت المكلفة بالإعلام، بالمؤسسة الصحية الينابيع بالعاصمة، أسيا قروحي، إن العيادة تستقبل يوميا ما يفوق 150 مواطنا لتلقي لقاح كورونا.

وأضافت المكلفة بالإعلام، في تصريح لتلفزيون “النهار”، إنه قد تم تلقيح 6500 شخص، على مستوى المؤسسة الصحية الينابيع فقط.

وأضافت قرومي، إن العيادة تلقت مختلف اللقاحات التي استوردتها الجزائر، ومنها لقاحات سبوتنيك وسينوفارم واسترا زينيكا، وسينو فاك.

كما كشفت ذات المتحدثة، إن المؤسسة قامت بفتح 5 مراكز إضافية للتلقيح التابعة للمؤسسة الصحية الينابيع، في عدة بلديات.

وحول الأعراض الجانبية للقاح، أكدت المكلفة بالإعلام، إن المؤسسة لم تستقبل أي شكوى في هذا الخصوص منذ إنطلاق عملية التلقيح.


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