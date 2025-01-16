 المؤسسة العمومية الاستشفائية جيلالي بلخنشير تنظم أول يوم طبي جراحي

نظمت المؤسسة العمومية الاستشفائية جيلالي بلخنشير بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، أول يوم طبي، جراحي لها خصص لمرض”كرون”، تم خلاله مناقشة العديد من الأمراض الأخرى.

و خلال الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء،أشار رئيس الديوان بوزارة الصحة، الدكتور رضا حاج ماتي. إلى أن مرض “كرون” يعتبر ” مشكلة صحة عمومية ” مؤكدا بهذه المناسبة التزام الوزارة الوصية. ب ” دعم كل الفعاليات العلمية الموجهة لدعم التكوين المستمر للممارسين”.

و في مداخلة له بصفته رئيس اللجنة العلمية لهذا اليوم، أشاد البروفيسور عمار طبايبية بتنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه لمؤسسة الصحة العمومية جيلالي بلخنشير. التي تتكفل بالعديد من الأمراض على حد قوله.

و بالإضافة إلى مرض “كرون”، سيتم أيضا التطرق إلى أمراض أخرى على غرار أمراض الأمعاء الملتهمة المزمنة و مرض “غوشيه” و القدم السكرية والسمنة والتهاب القصيبات عند الرضع وأمراض الفتق الحجابي عند الأطفال والانسداد الرئوي وسرطان القولون والمستقيم.