المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة تصدر بيانا بخصوص خبر إنهاء مهام مراد بوكرزازة كمدير لإذاعة قسنطينة

اصدرت إدارة المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة بيانا بخصوص خبر إنهاء مهام مراد بوكرزازة كمدير لإذاعة قسنطينة. وأوضح بيان المؤسسة ان مراد بوكرزازة، تم إعفاءه فقط من مهامه كمدير لإذاعة قسنطينة، ولم يتم توقيفه من العمل كما تم تداوله. وأضاف ذات البيان ان بوكرزازة يتواجد في عطلة شأنه في ذلك شأن اي عامل في الإذاعة.

أما بخصوص قرار إنهاء مهام مراد بوكرزازة كمدير لإذاعة قسنطينة جاء تبعا لتقرير أعده جهاز التدقيق ومراقبة التسيير في المؤسسة. وهذا عقب حملة تقتيش للمحطة تمت بتاريخ 27 سبتمبر 2021 أين تم تسجيل اختلالات وأخطاء كثيرة في تسيير شؤون المحطة.

وفق ذات البيان ان تقرير جهاز التدقيق ومراقبة التسيير في المؤسسة ستترتب عنه موضوعيا إجراءات قانونية أخرى حيث تحتفظ مصالح المؤسسة بحقها في عدم الإفصاح عنها. كما بوكرزازة إطلع على سبب إعفائه من المنصب عن طريق مسؤوله المباشر، مدير تنسيقية الإذاعات الجهوية.

كما كذبت إدارة المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة خبر إنهاء مهام مدير المحطة بعد بثهأغنية لأسطورة الطرب العربي فيروز. حيث تعتبر ذات المؤسسة ان فبروز من أيقونات الاغنية العربية والعالمية التي تكن لها كل الإحترام والتقدير.