المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين تموشنت تفند غلق مصلحة طب العمل

فندت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لولاية عين تموشنت، خبر غلق مصلحة طب العمل، مؤكدة أن لا أساي له من الصحة.

وأكدت المؤسسة تأكيدا قاطعا أنه ليس هناك أية نية لديها أو وضعية تدفع نحو غلق أية مصلحة من مصالح المؤسسة.

وأكدت كذلك أن كل المصالح تسير بطريقة عادية و تقدم خدماتها الصحية لمرتفقيها.

وأشارت أن مصلحة طب العمل التي تدعم بها قطاع الصحة بولاية عين تموشنت مقرها حاليا بالعيادة المتعددة الخدمات حي الزيتون.

وأفادت أنه لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتوقف عن العمل تحت أي طائل كان.

كما أن الطواقم الطبية و شبه الطبية لذات المصلحة جاهزة و مجندة، تسهر على مواجهة أي طارئ.

ويؤطر مصلحة طب العمل للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين تموشنت ممارس متخصص رئيسي في الصحة العمومية.

فيما تدعمت بـ 4 اطباء مختصين بطب العمل، طبيبة عامة، بالاضافة الى ممرضين وكذا السلك الإداري.

وباشرت عملها بتعليمات من امدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين تموشنت، بوجلال برابح عمر.